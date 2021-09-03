Найдены следы величайшего морского сражения древности

Отмечается, что бронзовые тараны в ту эпоху были одним из главных орудий военных кораблей. С их помощью топили вражеские суда. Сама Битва при Эгатских островах произошла в 241 году до нашей эры. На её месте всего обнаружили 25 таранов.

Помимо этого, учёные нашли под водой десятки свинцовых пуль для пращи, несколько бронзовых шлемов и нащечников, римские и эллинистические монеты.

Напомним, в Битве при Эгатских островах участвовали карфагенский и римский флоты. Это сражение — часть Первой Пунической войны. В результате Битвы флот Карфагена понёс большие потери. В итоге был подписан мирный договор с Римом. При этом Карфагену пришлось отказаться от Сицилии и Сардинии, а также платить контрибуцию.