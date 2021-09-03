Найдены следы величайшего морского сражения древности

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Найдены следы величайшего морского сражения древностиОно произошло в 241 году до нашей эры
Учёные обнаружили два бронзовых тарана и свинцовые пули на месте Битвы при Эгатских островах — величайшего морского сражения.
Отмечается, что бронзовые тараны в ту эпоху были одним из главных орудий военных кораблей. С их помощью топили вражеские суда. Сама Битва при Эгатских островах произошла в 241 году до нашей эры. На её месте всего обнаружили 25 таранов.
Помимо этого, учёные нашли под водой десятки свинцовых пуль для пращи, несколько бронзовых шлемов и нащечников, римские и эллинистические монеты.
Напомним, в Битве при Эгатских островах участвовали карфагенский и римский флоты. Это сражение — часть Первой Пунической войны. В результате Битвы флот Карфагена понёс большие потери. В итоге был подписан мирный договор с Римом. При этом Карфагену пришлось отказаться от Сицилии и Сардинии, а также платить контрибуцию.