Найдены способные «отрубить» себе голову и вырастить новое тело животные

Пока учёные не до конца поняли, зачем слизни отбрасывают жизненно важные части тела. Однако некоторые другие животные делают это, чтобы освободиться от паразитов, которые препятствуют их размножению.

Учёные вырастили в лаборатории 15 слизней Elysia cf. marginata. Пять из них начали избавляться от голов через 226-336 дней. После обезглавливания слизни начали питаться водорослями и быстро регенерировать. Через 20 дней Elysia cf. marginata уже полностью восстановили своё тело.

Некоторые старые слизни так и не смогли восстановить своё тело после обезглавливания.