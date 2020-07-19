Найдены способные становиться невидимыми рыбы

Учёные обнаружили 16 видов таких глубоководных рыб. Они обитают в Мексиканском заливе и заливе Монтерей. Стоит отметить, что солнечный свет почти не проникает под воду на глубину более 200 метров. Однако некоторые хищники могут замечать жертв даже при таком низком уровне освещённости. Из-за этого рыбам приходится адаптироваться и учиться маскироваться. Приобрести сверхчёрную кожу, чтобы быть невидимым, — хорошая адаптация.

Что любопытно, у одного из 16 видов рыб кожа отразила и вовсе 0,044% света при длине световой волны 480 нанометров (соответствует длине света, проникающего в глубокие слои воды). Это рекордный показатель. Надо понимать, что чёрная бумага, например, отражает около 10% света.