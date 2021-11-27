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Найдены странные следы динозавров

Могут указывать на нетипичный способ передвижения
Одними из крупнейших динозавров считают зауроподов, наиболее известными представителями которых являются диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Они имели мощные ноги, способные удерживать большую тушу. Однако новая находка учёных показывает, что, возможно, зауроподы не всегда использовали все четыре ноги.
Найдены странные следы динозавров

Учёные обнаружили странные следы, которые позволяют предположить, что по крайней мере иногда зауроподы передвигались на двух ногах. Это не новая гипотеза. Она возникла несколько десятилетий назад, когда исследователь окаменелостей Роланд Т. Бёрд (Roland T. Bird) обнаружил несколько необычных следов динозавров в штате Техас.

Найдены странные следы динозавров

Heritage Museum of the Texas Hill Country

Со временем интерпретация Бёрдом этих следов потеряла популярность. Альтернативная гипотеза объясняет подобные находки так: передние ноги динозавров были намного тяжелее, чем задние, поэтому только они оставляли отпечатки на поверхности.

Недавно же исследователи нашли новые такие следы. Учёные признали, что объяснить характер отпечатков достоверно не могут. Верной может быть и гипотеза о неравномерном давлении, но и версию с ходьбой на передних ногах исключать нельзя. Возможно, зауроподы передвигались таким экзотическим способом по мелким водоёмам.

Найдены странные следы динозавров

R.T. Bakker/Farlow et al., Ichnos

Источник: ScienceAlert
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