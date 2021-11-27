Найдены странные следы динозавров

Найдены странные следы динозавровМогут указывать на нетипичный способ передвижения
Учёные обнаружили странные следы, которые позволяют предположить, что по крайней мере иногда зауроподы передвигались на двух ногах. Это не новая гипотеза. Она возникла несколько десятилетий назад, когда исследователь окаменелостей Роланд Т. Бёрд (Roland T. Bird) обнаружил несколько необычных следов динозавров в штате Техас.
Heritage Museum of the Texas Hill Country
Со временем интерпретация Бёрдом этих следов потеряла популярность. Альтернативная гипотеза объясняет подобные находки так: передние ноги динозавров были намного тяжелее, чем задние, поэтому только они оставляли отпечатки на поверхности.
Недавно же исследователи нашли новые такие следы. Учёные признали, что объяснить характер отпечатков достоверно не могут. Верной может быть и гипотеза о неравномерном давлении, но и версию с ходьбой на передних ногах исключать нельзя. Возможно, зауроподы передвигались таким экзотическим способом по мелким водоёмам.
R.T. Bakker/Farlow et al., Ichnos