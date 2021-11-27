Найдены странные следы динозавров

Со временем интерпретация Бёрдом этих следов потеряла популярность. Альтернативная гипотеза объясняет подобные находки так: передние ноги динозавров были намного тяжелее, чем задние, поэтому только они оставляли отпечатки на поверхности.

Недавно же исследователи нашли новые такие следы. Учёные признали, что объяснить характер отпечатков достоверно не могут. Верной может быть и гипотеза о неравномерном давлении, но и версию с ходьбой на передних ногах исключать нельзя. Возможно, зауроподы передвигались таким экзотическим способом по мелким водоёмам.