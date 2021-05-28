Найдены Telegram-каналы по продаже фальшивых сертификатов вакцинации

Сообщается, что в марте 2021 года специалисты нашли всего пять поставщиков сертификатов вакцинации в даркнете. В мае же их количество значительно выросло, а поставщики переместились в Telegram. В целом, весной число продавцов выросло на 1900%.

По информации исследователей, в Telegram-каналах предлагают российские, американские, немецкие, английские и индийские сертификаты, а также международный сертификат о вакцинации.

Специалисты предположили, что среди покупателей фальшивых сертификатов могут быть люди с положительным результатом теста на коронавирус, люди, не желающие вакцинироваться. Однако купить такие документы могут и те, кто просто ищет информацию в интернете и по ошибке может принять мошеннические ресурсы за официальные.