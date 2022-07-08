Наука и технологии
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Найдены убивающие раковые клетки черви

Их можно нагрузить лекарствами и отправить к цели
Учёные из Осакского университета в Японии обнаружили, что черви, покрытые гидрогелевой оболочкой с противораковыми лекарствами, могут помочь в борьбе с болезнью.
Найдены убивающие раковые клетки черви

Исследователи смогли покрыть нематод «оболочками» на основе гидрогеля и убедились, что их можно приспособить для транспортировки функциональных препаратов. Нематоды обычно обитают в почве, но при определённых обстоятельствах могут проникать в организм человека. Червь Anisakis simplex, как выяснилось, проявляет странную склонность к раковым клеткам.

Найдены убивающие раковые клетки черви

Сначала учёные разработали систему нанесения гидрогелевых оболочек на червей, погружая их в растворы. Оказалось, что оболочки никоим образом не мешают выживанию червей и являются достаточно гибкими, чтобы поддерживать их подвижность. Затем исследователи поместили в оболочки функциональные молекулы и обнаружили, что это защищает червей от ультрафиолетового света или перекиси водорода. Более того, в оболочки можно загрузить противораковые лекарства, которые нематоды могли бы транспортировать и доставлять для уничтожения раковых клеток in vitro.

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