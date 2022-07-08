Найдены убивающие раковые клетки черви

Найдены убивающие раковые клетки червиИх можно нагрузить лекарствами и отправить к цели
Исследователи смогли покрыть нематод «оболочками» на основе гидрогеля и убедились, что их можно приспособить для транспортировки функциональных препаратов. Нематоды обычно обитают в почве, но при определённых обстоятельствах могут проникать в организм человека. Червь Anisakis simplex, как выяснилось, проявляет странную склонность к раковым клеткам.
Сначала учёные разработали систему нанесения гидрогелевых оболочек на червей, погружая их в растворы. Оказалось, что оболочки никоим образом не мешают выживанию червей и являются достаточно гибкими, чтобы поддерживать их подвижность. Затем исследователи поместили в оболочки функциональные молекулы и обнаружили, что это защищает червей от ультрафиолетового света или перекиси водорода. Более того, в оболочки можно загрузить противораковые лекарства, которые нематоды могли бы транспортировать и доставлять для уничтожения раковых клеток in vitro.