Найдены убивающие раковые клетки черви

Сначала учёные разработали систему нанесения гидрогелевых оболочек на червей, погружая их в растворы. Оказалось, что оболочки никоим образом не мешают выживанию червей и являются достаточно гибкими, чтобы поддерживать их подвижность. Затем исследователи поместили в оболочки функциональные молекулы и обнаружили, что это защищает червей от ультрафиолетового света или перекиси водорода. Более того, в оболочки можно загрузить противораковые лекарства, которые нематоды могли бы транспортировать и доставлять для уничтожения раковых клеток in vitro.