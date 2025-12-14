Найдены уникальные женские погребения в Суздальском Ополье

Использование геофизических методов, таких как магнитная и радиолокационная съёмка, значительно повысило точность поиска археологических объектов. Вместо масштабных, но не всегда результативных раскопок больших площадей, учёные теперь могут точечно изучать отдельные захоронения или конструкции, скрытые под землёй.

В найденных погребениях Древней Руси (домонгольского периода) обнаружены уникальные артефакты, в том числе украшения, изготовленные из индийских монет — джиталов. Подобные находки свидетельствуют о дальних торговых связях жителей Суздальской земли.