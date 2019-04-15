Найдены виновные в отсутствии 5G в России

О предоставлении пилотных зон для тестирования 5G операторы договаривались с ГКРС. Недавно комиссия удалила пункт о продлении действия зон из договора по просьбе силовых ведомств. Из-за этого пострадали проводившие тестирование «Ростелеком» и «МегаФон».

Базовый диапазон для 5G — 3,4–3,8 ГГц. Именно в этом диапазоне уже работают силовые ведомства, включая Министерство обороны. Глава «Ростелекома» призвал операторов и ГКРЧ решить проблему, несмотря на позицию силовых ведомств. Он отметил, что промедления в настоящее время вызовут ещё большие проблемы в будущем.