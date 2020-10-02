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Накачанные ягодицы увеличили скорость бега человека
Это стало ясно после изучения элитных бегунов
Новое исследование показало, что спортсмены с более накачанными ягодицами могут показывать лучшую скорость бега. Исследователи утверждают, что 44% производительности зависят именно от ягодичной мышцы.
Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Авторы научной работы обнаружили, что у лучших бегунов некоторые мышцы были намного больше, чем у тех, кто показывал худшие результаты. Учёные также опирались на ранние исследования, согласно которым рост большой ягодичной мышцы был ключевым фактором в развитии ранних беговых способностей человека.
Авторы новой работы измерили размер 23 мышц нижней части тела у 42 мужчин с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Учёные увидели, что у отличных спринтеров ягодичная мышца была на 45% больше, чем у остальных.
Исследователи пришли к выводу, что благодаря большей ягодичной мышце бегун может генерировать больше энергии и развивать большую скорость спринта.