Накачанные ягодицы увеличили скорость бега человека

Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Авторы научной работы обнаружили, что у лучших бегунов некоторые мышцы были намного больше, чем у тех, кто показывал худшие результаты. Учёные также опирались на ранние исследования, согласно которым рост большой ягодичной мышцы был ключевым фактором в развитии ранних беговых способностей человека.

Авторы новой работы измерили размер 23 мышц нижней части тела у 42 мужчин с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Учёные увидели, что у отличных спринтеров ягодичная мышца была на 45% больше, чем у остальных.

Исследователи пришли к выводу, что благодаря большей ягодичной мышце бегун может генерировать больше энергии и развивать большую скорость спринта.