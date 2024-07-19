Накануне испытаний первая ступень системы Starship успешно прошла прожиг двигателей

Все двигатели Raptor штатно прошли огневые испытания, проработав установленное время. Компания готовит систему к пятому испытательному полёту.

Ранее Илон Маск говорил, что пятый испытательный запуск состоится в начале августа, но точную дату не назвал. SpaceX готовит к запуску и корабль Starship S30. Прожиг двигателей корабля состоялся ещё в мае.