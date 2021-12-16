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Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с Земли

На самом деле да, но не совсем понятно, каким образом они туда попали

Эксперт издания BBC Science Focus Magazine рассказал, какие земные минералы обнаружили на Луне учёные и как они сами объясняют подобное открытие.