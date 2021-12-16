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Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с Земли

На самом деле да, но не совсем понятно, каким образом они туда попали
Эксперт издания BBC Science Focus Magazine рассказал, какие земные минералы обнаружили на Луне учёные и как они сами объясняют подобное открытие.
Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с Земли

На Земле учёные находили 277 частей марсианской породы. В образце с Луны также был обнаружен земной элемент. На нашу планету его привёз космический корабль «Аполлон-14».

Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с Земли

Внутри образца с Луны оказались минералы земного происхождения. Это кварц, полевой шпат и циркон. Правда, учёные также полагают, что этот образец мог иметь и земное происхождение.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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