Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с Земли

Наука и технологии
Сегодня в 19:53
1 мин.
Находили ли люди на других небесных телах в космосе странные камни и минералы с ЗемлиНа самом деле да, но не совсем понятно, каким образом они туда попали
Эксперт издания BBC Science Focus Magazine рассказал, какие земные минералы обнаружили на Луне учёные и как они сами объясняют подобное открытие.
На Земле учёные находили 277 частей марсианской породы. В образце с Луны также был обнаружен земной элемент. На нашу планету его привёз космический корабль «Аполлон-14».
Внутри образца с Луны оказались минералы земного происхождения. Это кварц, полевой шпат и циркон. Правда, учёные также полагают, что этот образец мог иметь и земное происхождение.
Источник: BBC Science Focus Magazine