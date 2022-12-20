Находка для извращенца: робот-пылесос снял девушку на унитазе, а видео в итоге слили в сеть

Робот отправил изображения в Scale AI, стартап, который обучает модели искусственного интеллекта. MIT Technology Review обнаружил несколько подобных изображений и видео, по которым можно легко идентифицировать людей. Помимо женщины, сидящей на унитазе, на другой фотографии был запечатлён мальчик 8-9 лет, лицо которого хорошо видно.

Что пока неизвестно, так это то, как изображения оказались на форуме. Есть предположения, что фото слил сотрудник одной из компаний, имевшей к ним доступ. Компания iRobot объявила, что начала собственное расследование инцидента.