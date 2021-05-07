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Нахождение рядом с курящими людьми повысило риск сердечной недостаточности
Необязательно курить самому, чтобы пострадать от сигарет
Учёные обнаружили связь между пассивным курением, то есть ситуацией, когда находишься рядом с курящими людьми, и риском развития сердечной недостаточности.
Кратко об исследовании сотрудников Медицинской школы Уэйк-Форест пишет Naked Science. Авторы работы изучили данные 11 219 некурящих участников Третьего национального исследования здоровья и питания США (NHANES). Почти каждый пятый из сталкивался с пассивным курением. Учёные понимали это по уровню котинина, метаболита никотина, в сыворотке крови.
Исследование показало, что у некурящих людей, которые вдыхали дым, риск развития сердечной недостаточности повышался на 35%. Особенно связь была выражена у мужчин.
«Это добавляет неопровержимых доказательств о вреде пассивного курения», — подытожил ведущий автор исследования.