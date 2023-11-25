Наконец раскрыта загадочная атомная конфигурация стекла

Наконец раскрыта загадочная атомная конфигурация стеклаИстория длиною в века
Исследователи из Университета Тохоку совершили открытие, раскрыв загадочную атомную конфигурацию стекла - материала, который на протяжении веков вызывал недоумение ученых.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Сконцентрировав внимание на форме колец в стеклообразных материалах, группа исследователей, в которую входит профессор Мотоки Сига, разработала способы количественной оценки трехмерной структуры и симметрии этих колец. С помощью таких показателей, как "округлость" и "шероховатость", исследователи выявили уникальную смесь колец в стекле, проливая свет на его неуловимую структурную природу.
Исследование также выявило анизотропию вокруг колец, что свидетельствует о неоднородной конфигурации атомов.
Это открытие не только раскрывает тайну скрытого порядка в стекле, но и открывает возможности для управления структурой и свойствами материала.