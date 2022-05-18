Наконец-то: в России могут обязать владельцев электросамокатов получать права

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Наконец-то: в России могут обязать владельцев электросамокатов получать праваНо не для всех видов этих транспортных средств
Сенатор Александр Башкин заявил, что необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими. Это нужно для снижения числа аварий с их участием.
Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД
Александр Башкин
Сенатор
Эти определенные категории нужно будет определять с помощью веса, мощности и технического уровня самоката. Говоря о последнем, он имел в виду определение того уровня, где самокат уже должен считаться не “игрушкой”, а серьезным транспортным средством, которое может потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента.