Наконец-то: в России могут обязать владельцев электросамокатов получать права

Эти определенные категории нужно будет определять с помощью веса, мощности и технического уровня самоката. Говоря о последнем, он имел в виду определение того уровня, где самокат уже должен считаться не “игрушкой”, а серьезным транспортным средством, которое может потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента.