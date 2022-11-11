Наличие друзей оказалось важно для здоровья желудка

20:25, 11 ноября 2022
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Наличие друзей оказалось важно для здоровья желудкаПричём хороших друзей
Согласно новому исследованию учёных из Оксфордского университета, наличие хороших друзей может иметь значение для здоровья желудка.
Исследовательская группа обнаружила, что чем более социальны обезьяны, тем больше полезных микробов в их организме. Бактерии могут передаваться через простое прикосновение и приносить пользу, в числе делать более сильным иммунный ответ и противовоспалительный эффект.
У обезьян, которые проводили меньше времени со своими друзьями, было больше стрептококков, бактерий, вызывающих такие заболевания, как острый фарингит и пневмония людей.