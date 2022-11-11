Наличие друзей оказалось важно для здоровья желудка

Исследовательская группа обнаружила, что чем более социальны обезьяны, тем больше полезных микробов в их организме. Бактерии могут передаваться через простое прикосновение и приносить пользу, в числе делать более сильным иммунный ответ и противовоспалительный эффект.

У обезьян, которые проводили меньше времени со своими друзьями, было больше стрептококков, бактерий, вызывающих такие заболевания, как острый фарингит и пневмония людей.