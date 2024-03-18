Налогоплательщики США оплатили измерение учеными количества воды в снегу

Эта метрика учитывает как количество воды в снеге, так и продолжительность ее хранения. В отличие от традиционных методов, которые фокусируются на одном моменте времени (например, на пике водного эквивалента снега) или на конкретной дате (например, на 1 апреля), «снегозапасы» дают кумулятивную картину. Это позволяет проводить более точные сравнения по времени и регионам.

Исследование, проанализировавшее данные за почти четыре десятилетия, выявило тревожную тенденцию: ежегодное накопление воды в снеге сократилось на 22% в горных хребтах США. Несмотря на то, что эти горы занимают всего 16% от общей площади, на них приходится значительная часть (72%) снежных вод региона.

Традиционные метрики, по мнению исследователей, могут не отражать полной картины, особенно с учетом растущей изменчивости характера снегопадов и смещения в сторону дождей.