«Налоговая» России прокомментировала черный список блогеров

«Налоговая» России прокомментировала черный список блогеровОни работают, опираясь на факты
ФНС России: черного списка блогеров не существует. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла информацию о существовании «черного списка» блогеров, пишет РБК. В ведомстве пояснили, что проверки инициируются при выявлении злоупотреблений, уклонения от уплаты налогов или фрагментации.
По их словам, такой подход дает кумулятивный эффект и в итоге очищает весь рынок. ФНС реагирует на каждый конкретный случай, опираясь на значительный объем данных, что исключает необходимость составления каких-либо списков.
Подобные проекты ФНС реализует уже не первый год, в частности, в таких отраслях, как общественное питание, клининг, драгоценные металлы, ИТ-индустрия, алкогольный рынок. Основная цель этих инициатив - устранение барьеров, создаваемых недобросовестной конкуренцией. Ранее Telegram-канал Mash писал, что ФНС России составила уже второй список блогеров и артистов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Как сообщается, в этот список вошли более 100 человек, популярных в социальных сетях.