«Налоговая» России прокомментировала черный список блогеров

По их словам, такой подход дает кумулятивный эффект и в итоге очищает весь рынок. ФНС реагирует на каждый конкретный случай, опираясь на значительный объем данных, что исключает необходимость составления каких-либо списков.

Подобные проекты ФНС реализует уже не первый год, в частности, в таких отраслях, как общественное питание, клининг, драгоценные металлы, ИТ-индустрия, алкогольный рынок. Основная цель этих инициатив - устранение барьеров, создаваемых недобросовестной конкуренцией. Ранее Telegram-канал Mash писал, что ФНС России составила уже второй список блогеров и артистов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Как сообщается, в этот список вошли более 100 человек, популярных в социальных сетях.