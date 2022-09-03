Налоговая США раскрыла конфиденциальные данные налогоплательщиков

Данные взяты из формы 990-T, которая часто требуется для людей с индивидуальными пенсионными счетами, которые получают определенные виды предпринимательского дохода в рамках этих пенсионных планов.

Раскрытие информации включало имена, контактную информацию и некоторую информацию о доходах. Они не включали номера социального страхования, полную информацию о доходах физических лиц или другие данные, которые могут повлиять на кредитоспособность налогоплательщика, определило Министерство финансов США, говорится в письме, которое администрация направит ключевым членам Конгресса в пятницу.

Само собой, как и большинство индивидуальных налоговых деклараций, подаваемых в налоговую службу, эти формы должны быть конфиденциальными.

Налоговое управление и Министерство финансов возложили вину на ошибку в кодировке. Ошибка произошла в прошлом году, когда форма 990-T начала подаваться в электронном виде. Непубличные данные были по ошибке включены в открытые данные, и все они были доступны для поиска и скачивания на сайте агентства.