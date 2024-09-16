Нам нужен «анти-биткоин», или почему криптовалюта не заменила традиционные деньги

Биткоин, изначально задуманный Сатоши Накамото как средство повседневных платежей, превратился «преимущественно в спекулятивный актив». Его дефляционная природа и ограниченное предложение стимулируют накопление, а не траты, подрывая его роль как средства обмена.

Статья подчеркивает ключевую проблему: в то время как ценность биткоина растет как инвестиции, его практическое использование в транзакциях остается «ограниченным». Традиционные деньги служат одновременно средством обмена и хранилищем стоимости, но дизайн биткоина отдает предпочтение последнему.

Для решения этих проблем в статье предлагается создать новый тип криптовалюты, который сохранит преимущества технологии блокчейн и при этом устранит спекулятивный потенциал. Этот «анти-биткоин» сосредоточится на облегчении транзакций и предотвращении накопления. Автор проводит параллели с историческими попытками создания альтернативных валют, такими как эксперимент Вёргля в 1930-х годах, который успешно стимулировал местную экономическую активность, прежде чем был остановлен вмешательством регулирующих органов.

Проблема заключается в разработке валюты на основе блокчейна, в которой приоритет отдается экономическому обороту, а не накоплению, и эта цель требует сотрудничества между технологами и экономистами.