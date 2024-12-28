Наноалмазам нашли применения в квантовом зондировании

Эти наноалмазы требуют в 20 раз меньше энергии и обладают квантовыми состояниями, которые сохраняются в 11 раз дольше по сравнению с коммерческими альтернативами. Они очень чувствительны к магнитным полям и изменениям температуры, что делает их идеальными для таких применений, как обнаружение заболеваний и мониторинг электронных устройств.

Прорыв, опубликованный в журнале ACS Nano 16 декабря 2024 года, решает ключевые проблемы предыдущих наноалмазных датчиков, включая поверхностный шум. Вырастив высококачественные монокристаллические алмазы и введя контролируемые уровни азота, исследователи создали наноалмазы с улучшенными флуоресцентными и спиновыми свойствами. Эти наноалмазы также продемонстрировали способность обнаруживать небольшие колебания температуры, значительно лучше, чем у существующих датчиков.