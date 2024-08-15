Наноалмазы заставили вращаться со скоростью 1,2 миллиарда оборотов в минуту

В исследовании участвовали алмазы шириной 750 нанометров, в которых были созданы «дефекты с вакансией азота, способные удерживать квантовую информацию». Используя поверхностную ионную ловушку из сапфировой пластины с золотым покрытием, команда левитировала наноалмазы в вакуумной камере и вращала их с невероятной скоростью.

Ударив по алмазам зеленым лазером, команда наблюдала излучение красного света, что позволило им прочитать спиновые состояния электронов внутри дефектов. Одновременно инфракрасный лазер измерял вращение алмазов.

Эти наблюдения дают критически важные данные о том, как спин алмазов влияет на содержащуюся в них квантовую информацию.