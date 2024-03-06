Наночастицы алюминия использовали в превращении углекислого газа в топливо

Катализаторы играют важнейшую роль в ускорении химических реакций — от производства топлива до очистки воды. Традиционно в качестве катализаторов используются редкие и дорогие драгоценные металлы. В новом подходе используется легкодоступный и недорогой алюминий.

Ключ к разгадке — в оксидном слое, который естественным образом присутствует на наночастицах алюминия. Отжигая их или нагревая в различных газовых средах, исследователи могут изменять структуру этого оксидного слоя. Этот, казалось бы, простой процесс существенно влияет на каталитические свойства наночастиц, позволяя настраивать их для конкретных целей.

Исследовательская группа уже продемонстрировала потенциал этих настраиваемых алюминиевых катализаторов в преобразовании вредного углекислого газа в топливо. Это открывает путь к разработке устойчивых методов производства топлива, снижая зависимость от ископаемых видов и борясь с изменением климата.