Нанофонарик позволит смартфонам находить вирусы

Учёные уже давно используют свет для идентификации материалов. Дело в том, что все вещества по-разному взаимодействуют со светом. Для анализа воздействия на вещество каким-либо излучением применяется прибор спектрометр. Обычно такие инструменты довольно большие. Уменьшение их размеров принесло бы ряд преимуществ. Их можно было бы встраивать в смартфоны и получить, например, переносной детектор газа.

Учёные смогли получить для целей идентификации объектов крошечный фонарик, используя компьютерное моделирование. Исследователи уже протестировали разработку. Причём делать такие нанофонарики можно в промышленных масштабах.