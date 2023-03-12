Нанофутбол: ученые бросают и ловят отдельные атомы с помощью света

Это было достигнуто с помощью оптических ловушек, которые используют сильно сфокусированный лазерный луч для удержания и перемещения крошечных объектов. Это первый случай, когда атом был брошен из ловушки, а затем пойман другой ловушкой.

Исследователи сообщили об успешном броске охлажденных атомов рубидия на расстояние 4,2 микрометра со скоростью до 65 сантиметров в секунду. Эта технология может быть использована для создания квантовых компьютеров, которые используют квантовую физику для решения задач, слишком сложных для классических компьютеров.

В ходе экспериментов ученые успешно создавали свободно летящие атомы примерно в 94 процентах случаев. Сейчас они работают над усовершенствованием методики, чтобы приблизиться к 100-процентному успеху.