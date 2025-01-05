Наука и технологии
Опубликовано 05 января 2025, 09:00
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Нанокристаллы улучшат процессоры к ПК

И другой технике
Ученые обнаружили люминесцентные нанокристаллы с уникальными свойствами, которые могут способствовать развитию оптических вычислений и памяти. Нанокристаллы, изготовленные из калия, хлора, свинца и легированные неодимом, могут переключаться между светлым и темным состояниями в одних и тех же лазерных условиях. Такое поведение, известное как «внутренняя оптическая бистабильность», позволяет кристаллам работать как переключатель, требуя меньше энергии после активации.
Нанокристаллы улучшат процессоры к ПК
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Nature Photonics, было проведено под руководством Университета штата Орегон. Эти нанокристаллы могут сыграть ключевую роль в оптических вычислениях, которые обрабатывают и хранят данные с помощью света, а не электричества.

Поскольку свет распространяется быстрее и потребляет меньше энергии, эти материалы могут сделать вычисления более эффективными, удовлетворяя растущий спрос на энергию со стороны ИИ и центров обработки данных.

Несмотря на то, что полученные результаты говорят о перспективности более быстрых процессоров и устройств на основе света в таких областях, как искусственный интеллект, телекоммуникации и медицинская визуализация, проблемы остаются. Масштабируемость и интеграция с существующими технологиями потребуют «дальнейшего изучения», заявили учёные.