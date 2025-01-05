Нанокристаллы улучшат процессоры к ПК

Исследование, опубликованное в журнале Nature Photonics, было проведено под руководством Университета штата Орегон. Эти нанокристаллы могут сыграть ключевую роль в оптических вычислениях, которые обрабатывают и хранят данные с помощью света, а не электричества.

Поскольку свет распространяется быстрее и потребляет меньше энергии, эти материалы могут сделать вычисления более эффективными, удовлетворяя растущий спрос на энергию со стороны ИИ и центров обработки данных.

Несмотря на то, что полученные результаты говорят о перспективности более быстрых процессоров и устройств на основе света в таких областях, как искусственный интеллект, телекоммуникации и медицинская визуализация, проблемы остаются. Масштабируемость и интеграция с существующими технологиями потребуют «дальнейшего изучения», заявили учёные.