Наноматериалы оказались способны убрать жир с любого места тела

Наноматериалы оказались способны убрать жир с любого места телаЭтот метод лучше липосакции
Ожирение способно привести к гипертонии, диабету, хроническим воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также к раку. Поэтому учёные ищут способы борьбы с этим состоянием. Они предложили новый необычный метод.
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Основная проблема в лечении ожирения заключается в том, что жировая ткань «разбросана» в теле по кускам. На неё сложно нацелиться. Поэтому на сегодняшний день не существует способа устранения висцеральной жировой ткани. А липосакция может быть разрушительна.
Теперь исследователи демонстрируют новый метод лечения ожирения с использованием катионных наноматериалов, которые могут воздействовать на определённые области и препятствовать нездоровому накоплению жировых клеток. Материалы реконструируют жир, а не разрушают его.
Учёные выяснили, что жировая ткань содержит большое количество отрицательно заряженных внеклеточных матрикс, поэтому они взяли положительно заряженный наноматериал и ввели его мышам с ожирением. Это сработало — животные похудели.