Наноматериалы оказались способны убрать жир с любого места тела

Основная проблема в лечении ожирения заключается в том, что жировая ткань «разбросана» в теле по кускам. На неё сложно нацелиться. Поэтому на сегодняшний день не существует способа устранения висцеральной жировой ткани. А липосакция может быть разрушительна.

Теперь исследователи демонстрируют новый метод лечения ожирения с использованием катионных наноматериалов, которые могут воздействовать на определённые области и препятствовать нездоровому накоплению жировых клеток. Материалы реконструируют жир, а не разрушают его.

Учёные выяснили, что жировая ткань содержит большое количество отрицательно заряженных внеклеточных матрикс, поэтому они взяли положительно заряженный наноматериал и ввели его мышам с ожирением. Это сработало — животные похудели.