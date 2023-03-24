Напечатанная на 3D-принтере ракета все же поднялась в воздух

Напечатанная на 3D-принтере ракета все же поднялась в воздухПравда, полет прошел не без эксцессов
Компания Relativity Space наконец осуществила первый запуск почти полностью напечатанной на 3D-принтере ракеты. Но есть нюанс: хотя запуск прошел успешно, и первая ступень выполнила все поставленные перед ней задачи, вторая ступень не сработала и упала в Атлантический океан.
Фото: Relativity Space
Запуск ракеты Terran-1 стал третьей попыткой компании. Предыдущая попытка, предпринятая 11 марта, была прервана из-за ряда системных сбоев.
Несмотря на неудачу второй ступени, Relativity Space утверждает, что миссия была успешной, поскольку ее целью как прототипа было продемонстрировать, что 3D-печатная ракета способна работать в качестве орбитального носителя, выполнив все фазы от взлета до отделения ступени. Ракета на 85% состоит из напечатанных на 3D-принтере деталей, включая двигатели, которые изготовлены из запатентованного сплава. Более поздние модели будут на 95% состоять из 3D-печати.