Наперекор Маску: Пентагон закупил терминалы Starlink для украинских военных

Пентагон использует финансирование из Инициативы помощи Украине в области безопасности для данной покупки. Конкретные детали, касающиеся количества терминалов и суммы, которую получит SpaceX, не разглашаются по соображениям операционной безопасности.

Стоит отметить, что изначально глава SpaceX — Илон Маск — выразил возмущения относительно стоимости поставок терминалов Starlink на Украину, но позже решил продолжить бесплатную поддержку местного правительства.

По последним данным, к концу 2022 года страна получила в общей сложности 22 000 терминалов спутникового Интернета.

Напомним, что ранее, в начале 2023 года, Маск начал задавать вопросы о поддержке украинской армии при помощи Starlink. Особенно из-за опасений относительно использования спутниковых услуг в программе беспилотных летательных аппаратов Украины.