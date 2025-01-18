Написанная на ДНК книга стала доступна для покупки

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с бостонской компанией Catalog. Вместо традиционного двоичного кода Catalog использовала метод, называемый комбинаторной сборкой, чтобы закодировать 240 страниц книги в ДНК. В процессе было создано более 500 000 уникальных молекул ДНК для хранения 481 280 байт данных — малая часть содержания книги.

Хранение данных в ДНК — интересная концепция, поскольку ДНК очень компактна и долговечна. Молекулы ДНК в этом проекте могут сохраняться в течение тысяч лет.

В прошлом году аналогичный продукт стоил 1000 долларов.