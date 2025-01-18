Написанная на ДНК книга стала доступна для покупки

Опубликовано 18 января 2025, 09:451 мин.
Написанная на ДНК книга стала доступна для покупкиЗа 60 долларов
Книга, записанная в ДНК, теперь доступна для покупки. Издательство Asimov Press выпустило антологию эссе и научно-фантастических рассказов, закодированных в ДНК. За 60 долларов покупатели получат физическую книгу и специальную металлическую капсулу, содержащую ДНК-версию книги.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству с бостонской компанией Catalog. Вместо традиционного двоичного кода Catalog использовала метод, называемый комбинаторной сборкой, чтобы закодировать 240 страниц книги в ДНК. В процессе было создано более 500 000 уникальных молекул ДНК для хранения 481 280 байт данных — малая часть содержания книги.
Хранение данных в ДНК — интересная концепция, поскольку ДНК очень компактна и долговечна. Молекулы ДНК в этом проекте могут сохраняться в течение тысяч лет.
В прошлом году аналогичный продукт стоил 1000 долларов.
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