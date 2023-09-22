Написанные ИИ книги вынудили Amazon ограничить публикацию всей литературы

Этот шаг является частью усилий компании Amazon по борьбе со злоупотреблениями в издательской системе, в частности, с наплывом книг, созданных искусственным интеллектом. Хотя в официальном сообщении Amazon не было указано число, представитель Amazon подтвердил The Guardian ограничение на три книги. Ранее ежедневное ограничение на количество самостоятельно издаваемых книг отсутствовало.

Распространение книг, созданных искусственным интеллектом, некоторые из которых даже выдают себя за известных авторов, вызывает беспокойство.

Хотя новое ограничение на три книги направлено на ограничение контента, созданного искусственным интеллектом, эксперты отрасли по-прежнему скептически оценивают его эффективность, полагая, что авторы, создающие книги, написанные искусственным интеллектом, скорее всего, найдут способы обойти ограничения.