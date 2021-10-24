Нарушающих локдаун россиян вычислят по фото в соцсетях

Как заявил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, с 28 октября ведомство начнёт контролировать, как выполняется указ мэра. Будут использовать все средства: и камеры наблюдения, и социальные сети. «Очень часто люди постят прекрасные фотографии с каких-нибудь клубов, концертов», — добавил Немерюк.

Напомним, в Москве локдаун начнётся 28 октября и продлится до 7 ноября. В городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, организации сферы услуг.