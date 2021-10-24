Нарушающих локдаун россиян вычислят по фото в соцсетях

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Нарушающих локдаун россиян вычислят по фото в соцсетяхЕсли кто-то опубликует фото с концерта, начнут проверять
В Москве ввели локдаун, во время которого будет запрещено посещать концерты и многие другие мероприятия. Стало известно, что фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов на соблюдение антикоронавирусных мер.
Как заявил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, с 28 октября ведомство начнёт контролировать, как выполняется указ мэра. Будут использовать все средства: и камеры наблюдения, и социальные сети. «Очень часто люди постят прекрасные фотографии с каких-нибудь клубов, концертов», — добавил Немерюк.
Напомним, в Москве локдаун начнётся 28 октября и продлится до 7 ноября. В городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, организации сферы услуг.
Источник: РБК