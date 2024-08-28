Эшли Палли, декан приемной комиссии Caltech, подчеркнула «значимость» этого достижения, отметив, что оно представляет собой пространство, где молодые женщины могут преуспеть в науке и инженерии — областях, в которых «традиционно доминируют мужчины». Глория Л. Блэквелл, исполнительный директор Американской ассоциации женщин с университетским образованием (AAUW), «высоко оценила» прогресс Caltech как «важнейший шаг на пути к устранению гендерного неравенства в областях STEM». Несмотря на то, что женщины получают около 60% степеней в области биологических наук, они остаются «значительно недопредставленными» в компьютерных и инженерных науках.