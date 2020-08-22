NASA будет передавать сообщения в космос с помощью лазеров

Как пишет издание Futurism, в следующем году NASA получит новые лазерные установки, которые будут испускать инфракрасные лучи с Земли к космическим аппаратам и принимать их. Там агентство сможет обмениваться данными, которые не будут искажены.

У этого метода есть один недостаток: инфракрасные лазеры не могут нормально проходить через облака. Поэтому NASA сможет обмениваться информацией с космическими аппаратами только в ясную погоду.

Зато новый метод улучшит скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с существующими радиосистемами.