Наука и технологии
Сегодня 21:11
NASA будет передавать сообщения в космос с помощью лазеров
Это улучшит качество
Несмотря на технологический прогресс, NASA по-прежнему испытывает затруднения с отправкой и получением данных с далёких космических аппаратов. Именно из-за этого изображения из космоса могут быть зернистыми. Однако, похоже, найдено решение проблемы — NASA будет передавать сообщения в космос с помощью лазеров.
Как пишет издание Futurism, в следующем году NASA получит новые лазерные установки, которые будут испускать инфракрасные лучи с Земли к космическим аппаратам и принимать их. Там агентство сможет обмениваться данными, которые не будут искажены.
У этого метода есть один недостаток: инфракрасные лазеры не могут нормально проходить через облака. Поэтому NASA сможет обмениваться информацией с космическими аппаратами только в ясную погоду.
Зато новый метод улучшит скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с существующими радиосистемами.