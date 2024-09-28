NASA дало Starfish Space $15 млн на инспекцию космического мусора

Эта миссия является важным шагом к развитию технологий обслуживания спутников, что может изменить операционную модель с одноразовых спутников на более устойчивые системы, пригодные для обслуживания, пишут СМИ.

SSPICY — единственная миссия NASA по обслуживанию спутников, находящаяся в разработке, после решения агентства отменить проект OSAM-1 из-за превышения бюджета.