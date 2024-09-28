NASA дало Starfish Space $15 млн на инспекцию космического мусора

Опубликовано 28 сентября 2024, 17:221 мин.
NASA дало Starfish Space $15 млн на инспекцию космического мусораОценивая будущее обслуживания спутников
NASA предоставила контракт на $ 15 млн компании Starfish Space для разработки миссии Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY), запуск которой запланирован на конец 2026 года. В рамках миссии будет использоваться космический аппарат Otter для инспекции вышедших из строя американских спутников на низкой околоземной орбите. Аппарат приблизится на несколько сотен метров и оценит их состояние.
Эта миссия является важным шагом к развитию технологий обслуживания спутников, что может изменить операционную модель с одноразовых спутников на более устойчивые системы, пригодные для обслуживания, пишут СМИ.
SSPICY — единственная миссия NASA по обслуживанию спутников, находящаяся в разработке, после решения агентства отменить проект OSAM-1 из-за превышения бюджета.