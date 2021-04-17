NASA договорилось со SpaceX Илона Маска о доставке астронавтов на Луну

Напомним, что NASA запланировало отправить астронавтов для изучения Луны в рамках программы Artemis. Помогать в разработке первого коммерческого посадочного модуля для отправки двух астронавтов на Луну будет космическая компания Илона Маска SpaceX. Примечательно, что один из них войдет в историю как первая женщина на Луне. Также особенность данной программы в том, что в ее рамках на поверхности Луны окажется первый человек не европейской расы.

“Этот важный шаг ставит человечество на путь устойчивого исследования Луны и заставляет думать о последующих миссиях дальше в Солнечную систему, включая Марс”, - прокомментировала руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс (Kathy Lueders) известие о присуждении контракта SpaceX.