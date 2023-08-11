NASA готовит систему лазерной передачи данных со скоростью до 400 Мбит/с

В течение двух лет DSOC будет пытаться установить лазерную связь с наземными станциями в Южной Калифорнии, находясь на пути к богатому металлами астероиду 16 Psyche. В отличие от традиционной радиосвязи, лазеры ближнего инфракрасного диапазона DSOC позволяют достичь скорости передачи данных в 10-100 раз выше (около 400 Мбит/с). Для обнаружения и передачи сигналов лазеров ближнего инфракрасного диапазона в системе используется телескоп, а его передовая технология крайне важна для получения слабых сигналов на огромных космических расстояниях.

Хотя синхронная связь с Марсом (что является одной из главных целей) невозможна из-за ограничения скорости света, возможности DSOC обещают значительные улучшения для будущих полетов в дальний космос.