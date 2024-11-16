Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 16:30
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NASA и Microsoft запустили ИИ-бота, который ответит людям на вопросы о Земле

Earth Copilot
NASA совместно с Microsoft представили новый ИИ-инструмент под названием Earth Copilot, предназначенный для упрощения понимания огромных объемов геопространственных данных, хранящихся в базе NASA.
NASA и Microsoft запустили ИИ-бота, который ответит людям на вопросы о Земле
© Ferra

Earth Copilot — это чат-бот на базе ИИ, который упрощает сложную научную информацию, предоставляя понятные и доступные ответы. Пользователи смогут задавать вопросы о данных о Земле, таких как последствия природных катастроф или влияние пандемии COVID-19 на качество воздуха.

Эта инициатива направлена на «демократизацию» доступа к данным NASA, чтобы они были более доступны для неспециалистов без необходимости в особых навыках анализа данных или работы с геопространственными форматами. На данный момент Earth Copilot тестируется учеными и исследователями NASA, которые оценивают его возможности перед дальнейшей интеграцией с платформой VEDA (Visualization, Exploration, and Data Analysis).

Но в будущем он может стать доступным для широкой аудитории.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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