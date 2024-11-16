NASA и Microsoft запустили ИИ-бота, который ответит людям на вопросы о Земле

Earth Copilot — это чат-бот на базе ИИ, который упрощает сложную научную информацию, предоставляя понятные и доступные ответы. Пользователи смогут задавать вопросы о данных о Земле, таких как последствия природных катастроф или влияние пандемии COVID-19 на качество воздуха.

Эта инициатива направлена на «демократизацию» доступа к данным NASA, чтобы они были более доступны для неспециалистов без необходимости в особых навыках анализа данных или работы с геопространственными форматами. На данный момент Earth Copilot тестируется учеными и исследователями NASA, которые оценивают его возможности перед дальнейшей интеграцией с платформой VEDA (Visualization, Exploration, and Data Analysis).

Но в будущем он может стать доступным для широкой аудитории.