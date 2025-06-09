NASA и Пентагон начали искать замену SpaceX из-за конфликта Трампа с Маском

Хотя Маск позже отказался от своей угрозы, это вызвало тревогу в NASA и военных кругах. SpaceX играет ключевую роль в запуске спутников, доставке грузов и людей в космос, и на неё приходится большая часть государственных контрактов в космосе. Однако зависимость от одной частной компании, особенно на фоне эмоциональных заявлений её главы, вызывает всё больше беспокойства.

На фоне конфликта государственные агентства обратились к другим компаниям — таким как Rocket Lab, Blue Origin и Sierra Space — чтобы ускорить разработку альтернативных космических решений. NASA также возобновило интерес к капсуле Starliner от Boeing, несмотря на её задержки и технические проблемы.