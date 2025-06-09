NASA и Пентагон начали искать замену SpaceX из-за конфликта Трампа с Маском

Опубликовано 09 июня 2025, 16:301 мин.
NASA и Пентагон начали искать замену SpaceX из-за конфликта Трампа с МаскомПолучится ли
После публичной ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском NASA и Пентагон начали срочно искать альтернативу SpaceX. Причиной стали угрозы Трампа отменить контракты с компанией и ответ Маска — временный отказ от полётов корабля Dragon, который доставляет астронавтов на МКС.
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Хотя Маск позже отказался от своей угрозы, это вызвало тревогу в NASA и военных кругах. SpaceX играет ключевую роль в запуске спутников, доставке грузов и людей в космос, и на неё приходится большая часть государственных контрактов в космосе. Однако зависимость от одной частной компании, особенно на фоне эмоциональных заявлений её главы, вызывает всё больше беспокойства.
На фоне конфликта государственные агентства обратились к другим компаниям — таким как Rocket Lab, Blue Origin и Sierra Space — чтобы ускорить разработку альтернативных космических решений. NASA также возобновило интерес к капсуле Starliner от Boeing, несмотря на её задержки и технические проблемы.