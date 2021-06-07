NASA и SpaceX Илона Маска отправят в космос светящихся кальмаров

Сообщается, что в составе «посылки» будут находиться 5 тыс тихоходок (водяных медведей) и 128 детёнышей кальмаров-бобтейлов, которые светятся в темноте. Главная цель миссии — изучение того, как тихоходки переносят стрессовую среду в космосе.

Также учёные хотят выяснить, имеет ли какое-либо влияние отсутствие гравитации на симбиотические отношения кальмаров и полезных микробов Vibrio fischeri. С помощью полученных данных специалисты надеются улучшить условия пребывания людей на МКС.

Стоит отметить, что тихоходки в целом известны своей способностью существовать в экстремальных условиях. Так, недавно группа учёных доказала, что тихоходки справляются со сверхвысоким давлением и деформацией. Для этого они выстрелили ими из пистолета.