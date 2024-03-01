NASA и SpaceX начали тестировать механизм стыковки для лунной миссии

Дизайн и построение космических кораблей требует внимания к деталям, о которых многие люди не задумываются, таких как механизм стыковки. Это весьма базовая задача для перемещения экипажа и грузов с одного космического аппарата на другой, но ответ может быть неочевидным.

Специально для этого NASA и SpaceX разработали новый механизм стыковки, основанный на том, который сейчас используется капсулой Dragon 2 и Международной космической станцией (МКС). Этот механизм состоит из двух кольцевых соединений, установленных в обоих космических аппаратах. Они практически идентичны, но все равно могут соединяться и герметизироваться друг с другом. Они также могут передавать энергию и данные с одного аппарата на другой.

Механизм включает в себя два кольцевых элемента. Внутреннее кольцо используется для мягкой стыковки. Во время маневра стыковки один космический аппарат является пассивной целью, а другой выполняет активную стыковку. Активный корабль выдвигает мягкое кольцо за счет шести стоек-актуаторов. Они позволяют разместить кольцо так, чтобы оно выравнивалось с пассивным механизмом стыковки, не изменяя положение активного корабля.

Пока все проходит по плану, NASA заявляет, что механизм успешно прошел испытания и идет к официальной сертификации в преддверии запуска Artemis III в 2026 году.