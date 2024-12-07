NASA и SpaceX перенесли отстыковку корабля Dragon от МКС на 6 декабря

Опубликовано 07 декабря 2024, 06:451 мин.
NASA и SpaceX перенесли отстыковку корабля Dragon от МКС на 6 декабряПо нескольким причинам
NASA и SpaceX сообщили о переносе отстыковки грузового корабля Dragon от МКС с 5 на 6 декабря ввиду незавершённых исследований. Также на решение о сроках отстыковки повлияли погодные условия.
Корабль пристыковался к МКС в рамках 31-й миссии по доставке грузов на станцию. На борту Dragon находилось около 2700 кг грузов для экипажа, научных исследований и оборудования. Корабль прибыл на орбиту 5 ноября после запуска 4 ноября на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.
В силу незавершённых исследований и ухудшившейся погоды NASA и SpaceX перенесли отстыковку на 6 декабря, а экипаж успеет подготовиться к доставке на Землю образцов для научных исследований. Прямая трансляция отстыковки и запуска начнётся в 10:50 утра по восточному стандартному времени на телеканале NASA+.