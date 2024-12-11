NASA и SpaceX запустят новый космический телескоп SPHEREx

SPHEREx будет создавать трехмерную карту всего неба, включив миллионы звезд и галактик в 102 различных цветах (каждый цвет соответствует определенной длине волны света).

Одна из главных задач телескопа — изучение космической инфляции, периода стремительного расширения Вселенной после Большого Взрыва. Анализируя распределение галактик, ученые надеются лучше понять, что вызвало инфляцию и как она протекала.

Кроме того, SPHEREx будет исследовать свет от далеких галактик, включая те, которые пока не были обнаружены. Это поможет ученым составить более полную картину Вселенной.

Еще одной важной задачей телескопа является поиск ледяных гранул воды, углекислого газа и других строительных блоков жизни в нашей галактике Млечный Путь. Это поможет ученым лучше понять, как формируются планеты и какие условия необходимы для возникновения жизни.