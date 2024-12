NASA и SpaceX запустят новый космический телескоп SPHEREx

В 2025 году

NASA планирует запустить новый космический телескоп SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) в конце февраля 2025 года. Телескоп будет выведен на орбиту Земли ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.