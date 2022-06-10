NASA исследует НЛО и расскажет о результатах всему миру

НЛО, долгое время считавшиеся сферой заговоров, в последние годы получили некоторое возрождение. В 2021 году Управление директора национальной разведки (ODNI) подготовило официальный доклад по этому вопросу, который теперь называется НВФ. В докладе было предложено пять категорий возможных объяснений: воздушный беспорядок, природные атмосферные явления, технология правительства или промышленности США, иностранные самолеты и общее обозначение "Другое". Ранее в этом году Конгресс провел слушания по НВФ на основе этого отчета.

Все это повышенное внимание к данной теме привело к тому, что к "охоте" присоединилось NASA. Несмотря на то, что NASA является правительственным агентством, его команда будет работать независимо от программ Министерства обороны. Ее возглавит астрофизик Дэвид Спергел, а руководить работой будет Дэниел Эванс, помощник заместителя администратора по исследованиям в Управлении научных миссий НАСА.

Исследование воздушных явлений будет направлено на выявление уже имеющихся данных, лучших способов сбора данных в будущем и способов анализа этих данных для лучшего понимания НВФ. По оценкам NASA, работа над проектом займет около девяти месяцев, а отчет и все собранные данные будут обнародованы.