NASA изменила вероятность столкновения Земли с астероидом в 2032 году

Европейское космическое агентство (ЕКА) также понизило свою оценку до 1,38%. Ричард Мойсль, глава офиса планетарной защиты ЕКА, объяснил, что по мере того, как астрономы уточняют свои расчеты, зона возможного столкновения астероида все больше удаляется от Земли. Хотя шансы могут немного колебаться, ожидается, что в скором времени они опустятся ниже 1%.

NASA также сообщает о 0,8% вероятности того, что астероид может врезаться в Луну. Впервые обнаруженный в декабре 2024 года YR4 оценивается в 40−90 метров в ширину. Хотя он не настолько велик, чтобы вызвать глобальную катастрофу, он все же может разрушить, например, город.