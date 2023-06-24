NASA хочет помешать добыче лития в перспективном районе: объяснена причина

Уникальный рельеф местности и постоянные условия делают ее идеальной для точной настройки космических датчиков. Однако горнодобывающие компании, поддерживаемые законодателями-республиканцами, стремятся отменить это решение, утверждая, что оно помешает добыче лития и переходу к более экологичной экономике.

Этот спор подчеркивает растущий спрос на литий в производстве аккумуляторов и экологические проблемы, связанные с добычей. В то время как защитники выступают за увеличение производства лития, чтобы поддержать переход от ископаемого топлива, другие подчеркивают важность защиты важных мест для научных исследований.