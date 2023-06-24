NASA хочет помешать добыче лития в перспективном районе: объяснена причина

NASA хочет помешать добыче лития в перспективном районе: объяснена причинаНо при этом пострадает экология
Конфликт между космическими исследованиями и добычей лития возник в районе Railroad Valley Playa в Неваде. Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) изъяло из добычи территорию бесплодного дна озера, чтобы сохранить его для целей калибровки спутников NASA.
Уникальный рельеф местности и постоянные условия делают ее идеальной для точной настройки космических датчиков. Однако горнодобывающие компании, поддерживаемые законодателями-республиканцами, стремятся отменить это решение, утверждая, что оно помешает добыче лития и переходу к более экологичной экономике.
Этот спор подчеркивает растущий спрос на литий в производстве аккумуляторов и экологические проблемы, связанные с добычей. В то время как защитники выступают за увеличение производства лития, чтобы поддержать переход от ископаемого топлива, другие подчеркивают важность защиты важных мест для научных исследований.