Наука и технологии
20:00, 24 июня 2023
1 мин.

NASA хочет помешать добыче лития в перспективном районе: объяснена причина

Но при этом пострадает экология

Конфликт между космическими исследованиями и добычей лития возник в районе Railroad Valley Playa в Неваде. Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) изъяло из добычи территорию бесплодного дна озера, чтобы сохранить его для целей калибровки спутников NASA.

Уникальный рельеф местности и постоянные условия делают ее идеальной для точной настройки космических датчиков. Однако горнодобывающие компании, поддерживаемые законодателями-республиканцами, стремятся отменить это решение, утверждая, что оно помешает добыче лития и переходу к более экологичной экономике.

Этот спор подчеркивает растущий спрос на литий в производстве аккумуляторов и экологические проблемы, связанные с добычей. В то время как защитники выступают за увеличение производства лития, чтобы поддержать переход от ископаемого топлива, другие подчеркивают важность защиты важных мест для научных исследований.

Новости партнеров
Новости партнеров