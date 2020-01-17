NASA хочет построить лунную базу из грибов

Исследователи выясняют, насколько хорошо грибница может расти в грунте других планет. Если учёные увидят потенциал, то люди в будущем смогут избавиться от необходимости перевозить тяжёлые строительные материалы на Луну и другие объекты Солнечной системы.

По сути, учёные хотят отправить в космос спящий грибок. Как только он прибудет к месту назначения, его польют водой и поместят в необходимые условия, в которых он сможет расти. Также людям нужно будет отправить на Луну фотосинтезирующие бактерии, чтобы они могли обеспечит грибок питательными веществами. Как только грибок вырастет в требуемую структуру, его подвергнут тепловому воздействию, превращая в своеобразные кирпичи.