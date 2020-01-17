Наука и технологии
Сегодня 15:52
NASA хочет построить лунную базу из грибов
И не только лунную
Планы по полёту к Луне вынашивают многие страны и частные организации. У NASA, например, есть проект «Артемида» по возвращению человека на естественный спутник Земли. Если всё пойдёт по плану, то на Луне построят постоянную базу для людей. Учёные NASA уже изучают различные методы её создания. И один из них особенно странный: речь идёт об использовании грибов для выращивания необходимых структур.
Исследователи выясняют, насколько хорошо грибница может расти в грунте других планет. Если учёные увидят потенциал, то люди в будущем смогут избавиться от необходимости перевозить тяжёлые строительные материалы на Луну и другие объекты Солнечной системы.
По сути, учёные хотят отправить в космос спящий грибок. Как только он прибудет к месту назначения, его польют водой и поместят в необходимые условия, в которых он сможет расти. Также людям нужно будет отправить на Луну фотосинтезирующие бактерии, чтобы они могли обеспечит грибок питательными веществами. Как только грибок вырастет в требуемую структуру, его подвергнут тепловому воздействию, превращая в своеобразные кирпичи.