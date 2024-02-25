NASA начала поиск добровольцев для годичной изоляции

Миссия, известная как CHAPEA 2 (Crew Health and Performance Exploration Analog), будет проходить в специально разработанной, напечатанной на 3D-принтере среде обитания, расположенной в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне. Это помещение, получившее название Mars Dune Alpha, воспроизводит ограниченное жизненное пространство и потенциальные проблемы, с которыми астронавты могут столкнуться во время реальной миссии на Марс. Дополнительный корпус позволяет имитировать выход в открытый космос, что еще больше погружает участников в марсианскую атмосферу.

Заявки на участие в CHAPEA 2 открыты уже сейчас и будут приниматься до 2 апреля 2024 года. Чтобы быть допущенным к участию в проекте, кандидаты должны быть:

Здоровыми и целеустремленными гражданами США или иметь ВНЖ

В возрасте от 30 до 55 лет

Некурящими

Владеть английским языком для четкого общения с членами экипажа и диспетчерской службой

Имеют ученую степень в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика) или медицины

Обладают профессиональным опытом в области STEM, военной подготовки или испытательного пилотирования

Помимо этих требований, NASA ищет людей с «сильным стремлением к уникальным, полезным приключениям» и искренним желанием внести свой вклад в подготовку космического агентства к первому полету человека на Марс.

Среда обитания Mars Dune Alpha тщательно разработана, чтобы воспроизвести потенциальные трудности, с которыми астронавты могут столкнуться на Марсе, включая ограниченность ресурсов, неисправности оборудования, задержки связи, различные «экологические стрессы».