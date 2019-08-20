NASA научилось дозаправлять спутники прямо в космосе

Пока завершён только первый этап испытаний системы, получившей название Robotic Refueling Mission 3 (RRM3). Состоит она из инструментов для перекачки топлива, в частности жидкого метана, водорода и кислорода, из одного резервуара в другой. Также в системе используется многофункциональный инструмент 2 (MFT2) для управления адаптерами передачи топлива и технология VIPIR2, которая следит за процессом.

RRM3 позволит загружать ракеты и корабли меньшим количеством запасов топлива. Так в них появится больше места для научных инструментов. А это значит, что запуски станут эффективнее с экономической точки зрения.