NASA научится толкать астероиды для спасения Земли

Миссию назвали DART (Double Asteroid Redirection Test). Она запланирована на июль 2021 года. Специальный аппарат направят к небольшой двойной системе из астероидов Didymos (или 65803 Didymos). Данные объекты совершенно безопасны для Земли. Один из них имеет 780 метров в диаметре, а второй — примерно 160 метров.

Предполагается, что аппарат DART столкнётся с меньшим астероидом. Дело в том, что он более близок по размеру к типичному объекту, который может угрожать Земле. Система будет находиться на расстоянии в 11 млн километров от планеты, когда произойдёт столкновение.